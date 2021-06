Verslaafdenlocatie naast Reinaldapark, met als gevolg mogelijk alcoholverbod

Een opvang voor 24 zwaar verslaafden wordt gevestigd aan de Nieuweweg, naast het Reinaldapark in Haarlem-Oost. Het besluit moet officieel nog in de gemeenteraads-vergadering van 1 juli bevestigd worden. Gisteravond tekende zich al een ruime meerderheid af in een commissievergadering.

Het CDA vindt het vreemd dat dit niet al eerder bekend was. "Deze plek had dus nooit bij de overgebleven locaties mogen zitten", stelt CDA'er Peter Klaver. De coalitiepartij vond deze plek juist beter geschikt, omdat het verder van het Reinaldapark ligt. Daar wordt nu al veel overlast ondervonden van drugsdealers en gebruikers. Uit humaan oogpunt voor de mensen die de opvang hard nodig hebben, stemt het CDA nu toch maar in met de locatie van de Nieuweweg, pal naast dat Reinaldapark.

Na een grootschalig onderzoek naar meer dan 60 locaties bleven twee over, waaronder de oude boerderij en een plek vlakbij station Haarlem-Spaarnwoude. Onlangs gaf de provincie een negatief advies over deze plek aan de Robertus Nurksweg. De plek ligt in een beschermde cirkel rond Fort Lieburg, dat onderdeel is van Werelderfgoed Stelling van Amsterdam.

Alcohol- en drugsverbod

In een concept-veiligheidsplan voor de locatie van de Nieuweweg wordt onder andere wel voorgesteld om in het Reinaldapark dan een alcohol- en drugsverbod in te stellen. Dit leidde gisteravond tot snerende opmerkingen van oppositiepartijen. "Dit is een groot park waar veel Haarlemmers recreëren. En die mogen daar dan niet meer samen eten en een drankje drinken omdat er een paar verslaafden komen te wonen", vroeg Joris Blokpoel van de VVD zich verwonderd af.

De protesterende omwonenden zeggen ook niet betrokken te zijn bij het opstellen van het concept-veiligheidsplan. Dit hadden ze wel verwacht. Maar volgens wethouder Marie-Thérèse Meijs was hiervoor te weinig tijd. Bij het definitieve plan zullen ze wel mogen meepraten. En dan niet alleen over een mogelijk alcoholverbod, maar ook over snoeien van bomen en struiken voor betere zichtlijnen en het plaatsen van camera's.

Een deel van die plannen hadden volgens een paar kritische raadsleden ook al veel eerder gedaan kunnen worden. Het vertrouwen van de buurt in de hele zoektocht naar een locatie voor de verslaafdenopvang was volgens Hart voor Haarlem dan ook niet zo geschaad. De gemeente wil alsnog versneld de veiligheid in het Reinaldapark verbeteren en komt na de zomer met een voorstel.

De buurtbewoners, vertegenwoordigt in de wijkraad, hebben al aangegeven door te gaan met juridische procedures. Alle opmerkingen en bezwaren van de demonstranten van afgelopen zondag zijn overhandigd aan wethouder Floor Roduner. Hij zal nu alles op alles moeten zetten om in goed overleg te kunnen gaan met de buren. Maar directe buurman Henk de Bruijn van de oude boerderij aan de Nieuweweg lijkt strijdbaarder dan ooit, juist omdat hij vindt dat er de afgelopen drie jaar nooit naar hem geluisterd is. "We zijn aan het lijntje gehouden."