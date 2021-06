'Dollemansrit' eindigt tegen boom: bestuurder gewond, Zijdewind zonder stroom

De bestuurder van een busje is vanavond gewond geraakt toen hij op de Speketersweg in Waarland tegen een boom reed. Aan de crash ging volgens een getuige een 'dollemansrit' vooraf, waarbij de automobilist in Zijdewind in ieder geval een elektriciteitskast, maar ook enkele auto's zou hebben geraakt.

Dat gebeurde vanavond rond 19.00 uur. Door de schade aan die elektriciteitskast zit een deel Zijdewind zonder stroom, bevestigt een woordvoerder van netbeheerder Liander.

Rond de zestig huishoudens in het dorp zijn getroffen, laat het bedrijf op haar site weten. De storing zou aanvankelijk rond 21.30 uur zijn opgelost, maar de woordvoerder laat weten dat dat te ambitieus is gebleken. "We verwachten nog drie uur nodig te hebben om de schade te herstellen." Dat betekent dat de gedupeerde huishoudens naar verwachting tot middernacht zonder stroom zitten.

Uit bus bevrijd

Op beelden van de hulpverlening is te zien dat de brandweer er aan te pas moest komen om de automobilist uit de gekantelde bus te bevrijden. De politie bevestigt dat het slachtoffer gewond naar het ziekenhuis is gebracht.

Over het letsel is niets bekend, al laat de politiewoordvoerder weten dat met een bloedproef wordt gecontroleerd of de bestuurder onder invloed was. De politie kreeg een melding dat de bus tegen twee geparkeerde auto's was gebotst, maar dat konden ze niet bevestigen.