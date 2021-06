Gouden schaatscoach Ingrid Paul nieuwe clubarts AZ

Ingrid Paul is de nieuwe clubarts van AZ. De 56-jarige voormalig schaatsster en schaatscoach sluit per direct aan bij de medische staf van de Alkmaarders.

Paul studeerde af als arts aan het Erasmus MC en werkte in het verleden onder andere in het ziekenhuis van Heerenveen en op de spoedeisende hulp in het ziekenhuis van Ede. Op de website van AZ vertelt Paul erg veel zin te hebben om te beginnen bij haar nieuwe werkgever. "Ik kijk ernaar uit al mijn ervaring, kennis en kunde te gebruiken om AZ verder te helpen. Ik vind het mooi om in deze omgeving weer al mijn aandacht op één team te kunnen vestigen. AZ heeft al een fantastisch begeleidingsteam en ik kijk ernaar uit daar onderdeel van te zijn."

Schaatscarrière

Tijdens haar schaatscarrière nam Paul onder meer deel aan de Olympische Winterspelen van Calgary in 1988. Later werd Paul bondscoach van Canada, Noorwegen en Nederland. Met Canada boekte ze haar grootste successen als coach en pakte ze vier medailles op de Spelen van 1998. In 2006 in Turijn loodste ze Bob de Jong naar olympisch goud op de 10 kilometer.