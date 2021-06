Hoornse kermis dit jaar toch op Pelmolenpad

Volgens de gemeente is de 1,5-meterregel in de binnenstad niet te handhaven. En de gemeente kan niet langer wachten om de voorbereidingen voor de kermis te starten.

In 2020 werd de kermis coronaproof ook georganiseerd op het Pelmolenpad. "We hadden allemaal natuurlijk liever een normale kermis in de binnenstad gehad", legt wethouder Arthur Helling uit. "Maar op een normale kermis komen dagelijks honderden en soms zelfs duizenden bezoekers af. Dan kunnen we de 1,5 meter afstand in de binnenstad echt niet garanderen. Daarbij moesten we nu de knoop doorhakken, om de voorbereidingen te kunnen starten."

58 attracties

Helling: "Bezoekers en exploitanten waren vorig jaar heel positief over de alternatieve kermis. Het decor is natuurlijk anders, maar we gaan onze traditie van de jaarlijkse kermis in ieder geval voortzetten en voor jong en oud een mooie en ook grote kermis neerzetten." Op de kermis komen in totaal 58 attracties te staan.

Lappendag

Op maandag 16 augustus zou het normaal gezien lappendag zijn, met de traditionele lappendagmarkt. De markt kan echter om dezelfde redenen niet doorgaan: vanwege de 1,5-meterregel en de benodigde voorbereidingstijd. Of en op welke manier de horeca lappendag kan gaan vieren, is nog niet zeker.

De kermis vindt plaats van zaterdag 7 tot en met zondag 15 augustus.