Geen muziekpodia rond F1 in centrum Zandvoort: "Maar genoeg toffe dingen te beleven"

Op de pleinen in het centrum van Zandvoort zullen rond de Formule 1 geen muziekpodia komen te staan. Stichting Zandvoort Beyond, die de side-events organiseert, heeft het muziekprogramma noodgedwongen moeten schrappen. Er bestaat namelijk nog te veel onduidelijkheid over of de anderhalvemeterregel dan nog geldt en de vergunning nú moet worden aangevraagd. De rest van het evenementenprogramma gaat wel gewoon door.

De podia zouden onder meer op het Badhuisplein en het Raadhuisplein komen te staan. Aangezien de anderhalvemeterregel voorlopig blijft gelden en daar mogelijk pas in de loop van augustus meer duidelijk over wordt, kan de organisatie niet anders dan het muziekprogramma schrappen. De vergunningsaanvraag moet nu ingediend worden en een volledig programma, waarin onderlinge afstand geen rol meer speelt, is op dit moment wegens de maatregelen niet mogelijk.

"Je móet op een gegeven moment een besluit nemen", aldus Sander ten Bosch, directeur van stichting Zandvoort Beyond. Een muziekprogramma met publiek op anderhalve meter van elkaar of waar je alleen met een vaccinatiebewijs of negatieve test naartoe kan, ziet hij niet zitten. "Dat houdt in dat je een plein moet afzetten en met toegangscontroles moet werken. Wat je dan moet optuigen aan beveiliging en maatregelen is ontzettend kostbaar. Ten tweede zit ook de bezoeker waarschijnlijk niet te wachten op een afgesloten evenement in het dorp, en wat te denken van de Zandvoorters zelf?"

Misschien toch nog wat mogelijk

Het doel was juist om het centrum zo toegankelijk mogelijk te houden en het publiek makkelijk te laten doorstromen langs de verschillende evenementen. Maar stel dat de anderhalvemetermaatregel toch nog komt te vervallen?

"Medio augustus zal daar meer duidelijk over worden. En dan gaat het mogelijk pas per 1 september in. We hadden daar natuurlijk liever twee maanden geleden uitsluitsel over willen krijgen. Maar mocht er binnenkort tóch meer duidelijkheid komen over het vervallen van de anderhalve meter, dan gaan we uiteraard kijken of we nog kleine programma-onderdelen kunnen toevoegen", aldus Ten Bosch.