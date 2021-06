Reservelijst voor wie het coronavaccin eerder wil krijgen

GGD Kennemerland begint morgen met een reservelijst voor mensen die sneller een coronavaccin willen krijgen. Als er aan het einde van de dag vaccins over zijn, kunnen mensen op de lijst last minute worden opgeroepen voor een vaccinatie. De GGD Kennemerland is de eerste regio in Noord-Holland die werkt met een reservelijst. Gelderland-Zuid is deze week ook begonnen met zo'n lijst.

Iedereen geboren in 2003 of eerder kan zich aanmelden voor de reservelijst. Dit betekent dat de laatste groepen die zich nog moeten aanmelden voor vaccinatie weken eerder aan de beurt kunnen zijn.

In principe mag iedere Nederlander zich aanmelden. Maar in de praktijk moet je als gegadigde wel in de buurt wonen. "Je moet binnen twintig minuten op de priklocatie aanwezig kunnen zijn", reageert woordvoerder Harm Groustra. Die plek kan Haarlem, Schiphol, Beverwijk, Uitgeest of IJmuiden zijn.

Allergisch

Ook als je al een prikafspraak voor later hebt, kun je je inschrijven. Voorwaarde is dat diegene niet eerder een heftige allergische reactie (bloeddruk daling, benauwdheid, zwelling in het gezicht) heeft gehad. Deze mensen moeten namelijk een half uur gemonitord worden en omdat het surplus vlak voor sluiting geprikt wordt, is dat niet mogelijk. Alle informatie over de reservelijst is hier te vinden.

Surpluslijsten

GGD Kennemerland werkt al langer met zogeheten surpluslijsten om te voorkomen dat er aan het einde van de dag vaccins weggegooid moeten worden. De personen die hiervoor werden benaderd, vielen onder de categorie zorgmedewerkers en personen die direct in contact komen met mogelijke coronapatiënten. Doordat de vaccinatiecampagne nu op stoom is en verschillende voorkeursdoelgroepen gevaccineerd zijn, is ervoor gekozen om de lijst open te stellen voor aanmeldingen.