Twee jongens slaan coupé kort en klein na standje van conducteur

Twee jongens hebben gisteren een treincoupé kort en klein geslagen nadat een conducteur ze had aangesproken op hun asociale gedrag. Ook de conducteur kreeg er verbaal van langs. De jongens konden op station Hilversum worden aangehouden.

De conducteur sprak de twee jongens, Amsterdammers van 15 en 18 jaar, aan toen ze zonder geldig kaartje in de eerste klas zaten en aan het roken waren.

De jongens bleken niet gediend van de reprimande van de conducteur en scholden hem volgens de politie vervolgens uit voor 'alles wat los en vast zat'. De conducteur belde daarop de politie.

Dat bleek de twee ook niet tegen te houden. Nog voordat de trein Hilversum had bereikt begonnen ze de coupé te slopen en vernielden ze onder meer een raam. Op het station vatte de politie de twee in de kraag, maar ook dat ging niet zonder slag of stoot: de oudste van de twee verzette zich hevig bij zijn arrestatie.

Respect

De politie neemt de zaak hoog op en noemt agressie en geweld tegen beroepsgroepen als conducteurs 'onacceptabel'. "Medewerkers van publieke diensten, zoals conducteurs hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect."

De jongens zijn door de politie meegenomen, maar ondertussen weer op vrije voeten. Ze zullen zich later voor de rechter moeten verantwoorden.