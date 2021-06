Spoedpost Spaarne Gasthuis in Noord blijft tot nader order gesloten

Wegens de coronapandemie is de spoedpost in Spaarne Gasthuis locatie Noord al sinds januari gesloten. Toch zijn er nog steeds patiënten die zich daar met flinke haast melden op zoek naar eerste hulp. Daarom wijst het ziekenhuis er nog eens op: de spoedhulp is tot nader order alleen te vinden in Haarlem-Zuid.

Het Spaarne Gasthuis blijft de sluiting tijdelijk noemen en benadrukt dat 'Noord' tot nader order is gesloten. Het personeel dat hier werkte, wordt ingezet voor de bestrijding van corona. De huisartsenpost aan het Delftplein is nog wel open tijdens avond, nacht en in het weekend.

Aanrijtijd

Maar waar moet je nou heen als je wat mankeert in het weekend? Patiënten in medische nood bellen bij levensbedreigende situaties uiteraard 112 en de ambulancemedewerkers rijden vervolgens naar het juiste ziekenhuis. Bij spoed en buiten kantooruren kan de spoedpost (023-2242526) worden gebeld. Daar wordt bepaald of de patiënt naar de huisartsenpost kan in Noord of beter naar de spoedpost in Zuid kan gaan. Daar ben je maximaal 7 minuten tijd mee kwijt met de auto, aldus het ziekenhuis.