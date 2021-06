'Nieuwe Rembrandt' ontmoet de complete Nachtwacht: "Verschil in effect best shockerend"

Voor het eerst in 300 jaar is de Nachtwacht weer in het oorspronkelijke formaat te zien zoals Rembrandt die ooit schilderde. Tijdens een verhuizing in 1715 werden stukken van het doek afgesneden en nu heeft het Rijksmuseum via artificial intelligence een reconstructie van de gesneuvelde stukken opgehangen. Winnaar van het tv-programma 'Project Rembrandt' hoopt dat het zo blijft hangen: "Als je weet dat het zo is geweest, hoe kan je dan nog teruggaan?"

"Nu zou je denken: hoe kan je in godesnaam het mes in een Rembrandt zetten? Maar in die tijd was het heel normaal dat je ervoor zorgde dat schilderijen passen in het gebouw waar het in moest", vertelt directeur van het Rijksmuseum Taco Dibbits. "Ik ben trots dat we via de wetenschap nu aan iedereen kunnen laten zien hoe Rembrandt de Nachtwacht oorspronkelijk heeft bedoeld."

Schilder Wolf Hekkema won het televisieprogramma 'Project Rembrandt' en is enthousiast over de reconstructie. "Ik denk dat het gedeelte dat er nu bij is geproduceerd noodzakelijk is om de Nachtwacht te begrijpen. Je ziet nu het enorme verschil in effect en dat vind ik als schilder best shockerend."