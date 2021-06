Waarom Texel geliefd is bij de jeugd, maar nauwelijks feestende jongeren trekt

In de campagnes richt Texel zich vooral op 'gezinnen met jonge kinderen en stellen van 35 tot 75 jaar', vertelt hij. Die komen er nog steeds, al weten sinds de coronacrisis ook kinderloze stellen tussen de 25 en 35 het eiland steeds beter te vinden. Tel daar de Duitsers bij op, die de afgelopen weken weer 'Urlaub' komen vieren op Texel, en de conclusie is dat veel campings, vakantieparken en appartementen (nagenoeg) volgeboekt zijn.

"We zitten in de gunstige situatie dat het voor ons geen noodzaak is", zegt VVV-directeur Frank Spooren tegen NH Nieuws. Hij stelt dat de huidige bezetting vrij hoog is en ze daarom 'geen rare acties in promotionele campagnes' nodig hebben.

Volgens de VVV-directeur zorgt de geïsoleerde ligging van het eiland ervoor dat veel jongeren na hun examen liever een andere bestemming kiezen. "Er zit toch een boot tussen. Als je uit Alkmaar komt, is het praktischer om naar bijvoorbeeld naar Bergen aan Zee te gaan", zegt hij. Bovendien zijn de prijzen - zeker voor jongeren - aan de 'stevige' kant, en gaan 'feestende lui minder goed hand in hand' met de stelletjes en gezinnen die het eiland bezoeken.

Overlast door jeugd

Dat feestvierende jongeren op het eiland voor overlast kunnen zorgen, weet Kelle ten Have, eigenaresse van Recreatie Service Texel, als geen ander. "In de Dorpsstraat is het altijd ellende", verwijst ze naar de opstootjes onder jongeren in De Koog. "Als jongeren veel drinken, gaan ze met elkaar op de vuist." Vorig jaar nog was het bal in de Dorpsstraat, waar een groep jongeren tot de orde geroepen moest worden.

Met weemoed denkt ze terug aan haar eigen jeugd, toen er nog veel meer jongeren naar het eiland kwamen, die bovendien veel minder overlast veroorzaakten. "Vroeger was het altijd een gezellige boel. Toen waren er heel veel discotheken. Het was te gek."

Tegenwoordig denken verhuurders wel twee keer na voordat ze hun accommodatie aan een groep jongeren verhuren, zegt Ten Have. "Ze zijn bang dat er gesloopt wordt, dat het uitgewoond wordt. Daar hebben we ervaring mee. Ik vind het jammer, want het was vroeger altijd zo'n gemoedelijke sfeer. Het is jammer dat het allemaal verdwijnt."