Eva (7) heeft autisme en zoekt sportmaatjes: "Meer kinderen met zelfde probleem"

Eva Aarts (7) zou dolgraag iedere zaterdag naar een sportclub gaan, maar vanwege haar beperking is er geen geschikte plek te vinden in haar woonplaats Weesp. Haar moeder heeft daarom samen met Versa Welzijn de handen ineen geslagen om een sportclub rondom Eva te maken. "Er zullen vast meer kindjes zijn die hier tegenaan lopen", aldus moeder Yne Vos.

Op wat dansles en een proefles tennis na is het nog niet gelukt om de juiste sportclub voor de sportieve Eva te vinden. "Eva is autistisch en ze heeft een verstandelijke beperking", vertelt haar moeder. "Ze functioneert dus net wat anders dan het gemiddelde kind. Het zou dus leuk zijn als we kindjes van een vergelijkbaar niveau kunnen vinden om samen te sporten."

Door de 'oranjekoorts' lijkt Eva nu alleen maar gefixeerd op voetbal, maar de nieuwe sportclub zal niet per se gericht zijn op één sport. "Het gaat er echt om dat ze het gevoel heeft dat ze ook een clubje heeft waar ze bij hoort en een beetje vriendjes kan maken."