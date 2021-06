Van krimp tot corona: 'nieuwe' Tweede Kamer eindelijk weer in debat over Schiphol

Voor het eerst sinds de verkiezingen staat Schiphol weer op de agenda van de Tweede Kamer. Vanmiddag debatteren vrijwel uitsluitend nieuwe Kamerleden of parlementariërs die nog geen luchtvaart in hun portefeuille hebben gehad, met demissionair minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) over maar liefst 46 onderwerpen. Er staat veel op het spel in deze vergadering, waarvoor vijf is uitgetrokken.

Een van de weinige Kamerleden die wel al 'vlieguren' heeft gemaakt, is Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren. Hij zit sinds 2017 in de Tweede Kamer, onder meer als luchtvaartwoordvoerder. Van Raan pleit voor een krimp van de luchtvaart, met name op Schiphol. Zijn pleidooi om het aantal vluchten fors te laten afnemen is niet nieuw, maar met nieuwe informatie over de CO2-uitstoot wil Van Raan de demissionair minister er weer mee om de oren slaan.

Eerder deze week waren twee wetenschappers te gast in de Tweede Kamer. Volgens Joris Melkert van de TU Delft en Paul Peeters van de Breda University of Applied Sciences groeit de luchtvaartuitstoot naar 14,3 megaton per jaar in 2030, als onder meer Schiphol mag uitbreiden en Lelystad Airport opengaat. Dat is hoger dan de 11.9 megaton die in de luchtvaartnota van Cora van Nieuwenhuizen staat.

Uitdaging

De groei van Schiphol kan nog een flinke uitdaging worden van Van Nieuwenhuizen. Bij de presentatie van de luchtvaartnota vorig jaar liet ze weten die sector niet anders te behandelen dan andere vervoersvormen. "Van Nieuwenhuizen staat voor een politieke keuze", zegt Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren tegen NH Nieuws. Als de luchtvaart zoveel CO2 mag blijven uitstoten, gaat dat ten koste van andere bedrijfssectoren, zoals de bouw en van boeren.

Als Van Nieuwenhuizen de daad bij het woord voegt en de luchtvaart als alle andere sectoren behandeld, zou het aantal jaarlijkse vluchten op Schiphol volgens de twee wetenschappers krimpen van 500.000 naar 200.000.

Waslijst

De Kamerleden krijgen vanmiddag verder nog een waslijst aan onderwerpen voor hun kiezen, zoals nachtvluchten, de corona-aanpak op Schiphol, het opnieuw indelen van het Nederlandse luchtruim en de veiligheid op en rondom Schiphol. Wie er uiteindelijk bij het luchtvaartdebat komen opdagen, moet nog blijken. Enkele nieuwe Kamerleden die al landelijke bekendheid hebben opgedaan en deel uitmaken van de commissie Infrastructuur en Waterstaat zijn Caroline van der Plas (BBB), Sylvana Simons (BIJ1), Kauthar Bouchallikht (GroenLinks) en Habtamu de Hoop (PvdA). Het debat begint om 13.00 uur.