Automobilist redt herdershond Kenzo tijdens avontuur op snelweg

Om ervoor te zorgen dat het dier niet zou ontsnappen en weer op de weg terecht zou komen, maakte de redder Kenzo met een spanband vast. Ook alarmeerde hij de politie, waarna de nog jonge herdershond werd meegenomen naar het politiebureau.

Daar bleek opnieuw zijn nieuwsgierige aard, want volgens de politie Haarlem struinde Kenzo het gebouw af terwijl agenten op zoek gingen naar zijn baasje.

Ontsnappen

Eind van de ochtend zijn hond en baasje weer herenigd. "Hij is in goede gezondheid en weer terug bij de eigenaar", reageert een woordvoerder van de politie. "Hij is niet gedumpt of zo, hoor. Hij was ontsnapt uit Zwanenburg. Hij heeft een mooi avontuur gehad en het baasje zorgt er nu voor dat Kenzo geen tweede keer kan ontsnappen."