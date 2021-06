Zaanstreek-Waterland is eerste regio met risiconiveau 'waakzaam'

De coronacijfers dalen in rap tempo en dat is terug te zien in het coronadashboard van Rijksoverheid. Waar Zaanstreek-Waterland eerst nog het risiconiveau 'zeer ernstig' had, is dit sinds vandaag de eerste regio in Noord-Holland waar het niveau is veranderd in 'waakzaam'. Er waren de afgelopen week 28 positieve coronatests per 100.000 inwoners. Per 1 miljoen ziekenhuisopnames staat de teller op nul.

Voor het eerst sinds eind vorig jaar zijn er weer regio’s waar 'waakzaam' geldt, het laagste risiconiveau. Dat zijn Zaanstreek-Waterland en Groningen. Waakzaam betekent dat de situatie met betrekking tot het coronavirus onder controle te houden is en het aantal nieuwe besmettingen laag is. Ook valt de druk op de zorg mee.

Gisteren gaf een woordvoerder van het Dijklander Ziekenhuis aan dat er geen patiënten met corona op de intensive care lagen. Woordvoerder Ellen van Ruiten: "We zien dat het in de afgelopen periode rustiger is geworden en daar zijn we heel blij mee." Ook bij het Zaans Medisch Centrum is aantal coronapatiënten stabiel. Hier liggen er gemiddeld ook twee met corona.



In de Beemster en Oostzaan waren er de afgelopen week geen coronabesmettingen. Dit is voor het eerst sinds tien maanden. Ook is er de afgelopen week iemand overleden aan de gevolgen van het virus.

Verschillen sneller zichtbaar

Zaanstreek-Waterland is een relatief kleine regio waardoor verschillen sneller voor ander risiconiveau kunnen zorgen. Het risiconiveau 'waakzaam' geldt in ieder geval tot 29 juni. Dan wordt er opnieuw gekeken naar de besmettingscijfers en aantal coronapatiënten in het ziekenhuis.