Muider skaters moeten langer wachten op zelf geregelde skatebaan

Het harde werken werd beloond toen de gemeente de komst van het skatepark afgelopen voorjaar toezegde. Dat skatepark zou komen rond het Westbatterijpark. Alles leek in kannen en kruiken.

Kink in de kabel

Toch komt er nu onverwacht een kink in de kabel. De gemeente Gooise Meren zegt nog eens goed naar de beoogde plek voor het skatepark te hebben gekeken, en dan vooral naar het geluid dat een skatebaan produceert. "De gemeente twijfelt nu of de plek zoals deze is opgenomen in het ontwerp de meest geschikte plek is", zo laat het weten.

Er wordt gekeken of het skatepark een stuk verder kan komen te liggen, verder van de huizen. "Zowel de gemeente als de jongeren willen onnodige hinder van de skatebaan voorkomen", stelt de gemeente.

Ontwerp moet aangepast

De aanleg van de skatebaan was net in voorbereiding, maar is nu prompt door de gemeente stopgezet. Een andere tegenvaller: de mogelijk andere plek zorgt ervoor dat het ontwerp dat de jongeren zelf hebben gemaakt voor de skatebaan, moet worden aangepast. Hoe alles er nu uit gaat zien, is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoeveel langer de skaters moeten wachten.