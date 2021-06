Korfbalbondscoach brengt verrassingsbezoek aan oud-international Schoonderwoert (102)

Zo ook van de eerste wedstrijd van Nederland na de Tweede Wereldoorlog tegen België. "Tijdens de oorlog speelde het Nederlands team niet en daardoor heb ik m’n eerste interlands gemist. Gelukkig speelden we met Archipel wel door", vertelt Schoonderwoert op de website van korfbal.nl over die bijzondere periode.

Schoonderwoert die werd geboren in Amsterdam maar nu al meer dan dertig jaar in Langedijk woont, kwam in de jaren veertig en vijftig uit voor (het voormalige) Archipel en het Nederlands team. Ondanks zijn leeftijd is het geheugen van Schoonderwoert nog altijd erg goed en haalde hij zonder enige moeite de herinneringen aan bijzondere wedstrijden naar boven.

Videoboodschap

Naast het shirt met handtekeningen had Niebeek ook nog een videoboodschap mee van het Nederlands team. "We hoorden met z’n allen over jouw bijzondere leeftijd en hoe trots je nog altijd bent op de tijd dat je international was. Daar hebben we allemaal veel bewondering voor", zei international en PKC-speler Richard Kunst namens de spelersgroep in de videoboodschap.

Ook voor Niebeek zelf was de ontmoeting een bijzonder moment. "Dit toont maar weer eens aan hoe mooi het is als je vitaal oud mag worden", aldus de bondscoach bij het afscheid. "Het was fantastisch om te merken hoe trots en enthousiast hij terugkijkt op zijn actieve korfbaljaren. Dat gun je iedereen."