Beperkt aantal Janssen-vaccins bij de Noord-Hollandse GGD's - lijnen overbelast

Sinds vanmorgen 10 uur kan iedereen die er voor kiest een afspraak maken voor een prik met het Janssen-vaccin. De lijnen zijn nu al overbelast, de animo voor het vaccin is groot, maar de voorraad is beperkt. GGD Kennemerland heeft bijvoorbeeld komend weekend 300 vaccins per dag te vergeven en die zitten al vol. Woordvoerder Harm Groustra: "We hebben wel het idee dat we de voorraad gaan wegprikken."

Er is veel animo voor het Janssen-vaccin en het landelijke telefoonnummer is nu al overbelast. Demissionair minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, zei al dat hij een 'hausse aan telefoontjes verwachtte en dat de telefonisten er klaar voor waren'. Inmiddels meldt de NOS dat de lijnen niet meer bereikbaar zijn. Op sociale media regent het klachten. Sommige mensen hebben al 100 keer geprobeerd te bellen.

Provincie

Ook bij de GGD's in Noord-Holland bellen veel mensen voor het Janssen-vaccin. Bij de GGD Gooi en Vechtstreek was het vanmorgen meteen al druk met mensen die probeerden te bellen. Ook zij starten deze week met prikken en kunnen deze week 1176 mensen prikken en volgende week zijn het er 2352. De GGD Gooi en Vechtstreek verwacht genoeg vaccins te hebben. "Als er meer aanmeldingen zijn komt er een wachtlijst totdat er weer nieuwe vaccins worden aangeleverd."

Bij de GGD Kennemerland starten ze aanstaande vrijdag met vaccineren. Voor vrijdag, zaterdag en zondag hebben ze 300 prikken per dag en die zijn al vervuld. En dan kunnen ze een week niet prikken. "Er is dan geen Janssen vaccin beschikbaar," vertelt de woordvoerder. Na die week zetten ze 800 prikken per dag. "Meer dan 800 zal het niet worden. Het aantal vaccins blijft beperkt."

Ook bij de GGD Zaanstreek & Waterland beginnen ze vrijdag in de Beuk met prikken. Volgens hen is het nog even 'de vraag hoeveel belangstelling ervoor is en of er voor iedereen een Janssen vaccin beschikbaar is'.

1 Prik

Een voordeel aan het Janssen vaccin is dat er maar 1 prik nodig is om beschermd te zijn. Veel mensen willen op die manier snel op vakantie kunnen. Een paar weken geleden werd het vaccin nog teruggetrokken omdat er een kleine kans is op trombose. De beschermingsgraad voor het Janssen vaccin is volgens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) 67 procent. De vaccins van BioNtech/Pfizer en Moderna hebben een beschermingsgraad van rond de 95 procent. Nu mogen mensen zelf bepalen of ze een vaccin van Janssen willen of niet.



Voor wie een prik met het Jansen-vaccin wil, zal misschien wel een stukje moeten reizen. Per regio is er een locatie waar ze zullen prikken met het vaccin. Voor de regio Kennemerland kunnen personen zich bij de vaccinatie locatie op Schiphol laten inenten.