Snel duidelijkheid over Hoornse kermis, vuurwerkvergunning al verleend

De gemeente Hoorn heeft een vergunning gekregen voor het afsteken van vuurwerk aan het Hoornse Hop op 13 augustus. Dat betekent dat de vuurwerkshow tijdens de Hoornse kermis door kan gaan. De vraag is of de gemeente gebruikt maakt van de vergunning. De locatie van de kermis is nog onbekend, maar hier komt later deze week meer duidelijkheid over.

De voorkeur van de gemeente zou liggen bij de binnenstad, zo vertelde Van Leeuwen vorige week aan NH Nieuws. Maar de woordvoerder van de gemeente liet ook weten dat "alles valt of staat met de afstandsregel." Op de populaire avonden - zoals de vuurwerkshow - komen er duizenden mensen naar de binnenstad. "Met de afstandsregel is dat niet te handhaven", zei van Leeuwen vorige week.

De vergunning voor de vuurwerkshow zou volgens Van Leeuwen alvast zijn aangevraagd voor het geval dat de kermis in de binnenstad plaatsvindt. De gemeente komt deze week met meer informatie over de locatie van de kermis.

"Er gaat sowieso een kermis komen, maar hoe het eruit ziet wordt op korte termijn bekendgemaakt", vertelt woordvoerder Marieke van Leeuwen. Er zijn twee opties voor de locatie van de grootste kermis van de provincie: traditiegetrouw in de binnenstad of op het omheinde terrein van parkeerplaats het Pelmolenpad.

