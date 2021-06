Doelman Nordin Bakker zet carrière voort in Bulgarije

De 23-jarige Bakker was transfervrij nadat FC Volendam had aangekondigd het aflopende contract van de doelman niet te gaan verlengen. Bakker kwam in 2018 over van de amateurs van Fortuna Wormerveer en keepte sindsdien 53 competitiewedstrijden voor FC Volendam.

FC Beroe Stara Zagora

Het is nog niet bekend voor hoeveel jaar Bakker heeft getekend bij de nummer zes van het afgelopen seizoen in de hoogste Bulgaarse voetbalcompetitie. Beroe Stara Zagora werd in 1986 voor de eerste en voorlopig enige keer landskampioen. In 2010 en 2013 werd de nationale beker veroverd.

Aanstaande zondag 27 juni wordt Bakker verwacht voor de eerste training van zijn nieuwe club in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.