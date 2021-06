De Peiling: Ik heb meer vertrouwen in de media gekregen tijdens de coronacrisis

Het afgelopen jaar is het vertrouwen in het nieuws onder de meeste Nederlanders toegenomen. Alleen onder jongeren tussen 18 en 24 jaar is het vertrouwen gedaald, schrijft het Commissariaat voor de Media in het Digital News Report Nederland 2020 , dat het samen met het Reuters Institute for the Study of Journalism opstelde.

Opvallend is dat de zorgen over wat echt of nep nieuws is op internet zijn toegenomen dit jaar. Volgens het onderzoek is daar een duidelijk effect van de pandemie te zien.

Van de respondenten zegt 40 procent dat ze in de afgelopen weken foutieve of misleidende informatie over het virus zijn tegengekomen. De meeste respondenten maken zich zorgen om bronnen waartoe activisten en actiegroepen behoren (37 procent). Van de ondervraagden noemt maar 7 procent nieuwsorganisaties en journalisten onbetrouwbaar, meldt de NOS.

Lokale Media

Het nieuwsmerk met het grootste bereik en hoogste vertrouwen is nog steeds het NOS Journaal. Daarna volgen RTL Nieuws en nu.nl. Kranten zoals Het Financieel Dagblad, Trouw, AD, NRC en De Volkskrant volgen daarna.

Tijdens de coronacrisis hebben veel mensen thuis doorgebracht, waardoor vooral onder ouderen lokaal nieuws en lokale media belangrijk zijn geworden. Vooral berichten over lokale politiek, bestuur en economie worden goed gelezen.