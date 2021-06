Nieuwe markt op Bos en Lommerweg

Bos en Lommer in Amsterdam krijgt in september een nieuwe markt op woensdag en zaterdag. De markt krijgt 48 kramen en komt op de Bos en Lommerweg tussen het Gulden Winckelplantsoen en de Egidiusstraat.

Het stadsdeel onderzocht verschillende locaties en mogelijke marktdagen. De geënquêteerde bezoekers van het winkelgebied gaven de voorkeur voor een markt van twee dagen. De zaterdag bleek favoriet, gevolgd door de woensdag. Het aanbod op beide dagen verschilt. Er is volgens het stadsdeel daardoor ruimte voor ondernemers die maar op een dag in de week in Bos en Lommer willen staan.

Stadsdeelbestuurder Melanie van der Horst denkt dat de nieuwe markt een goede impuls is voor de wijk. Zeker nu het Bos en Lommerplein is vernieuwd. "Twee dagen markt moet een aanvulling worden op het winkelaanbod. Vooral op zaterdag ligt de nadruk op food: vis, noten, brood, mediterrane delicatessen. Hopelijk krijgt de nieuwe markt een groot, divers publiek."

Opgeheven

De oude vijfdaagse markt op het Bos en Lommerplein werd afgelopen januari opgeheven, omdat het kampte met leegstand en teruglopende bezoekersaantallen. Bewoners krijgen zes weken de tijd voor inspraak over het besluit voor de nieuwe markt.

De nieuwe markt blijft in ieder geval de komende twee jaar op zijn nieuwe plek staan. Daarna volgt een evaluatie.