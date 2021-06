Zaanse bijstandsgezinnen krijgen gratis geld om vrij te besteden

Het bedrag mogen de gezinnen dus besteden waar ze dat zelf aan willen. "Het idee is dat met het geld aan de mensen geven, ze wat meer vrijheid en ademruimte krijgen", zegt Mirre Stallen, onderzoeker bij het Lectoraat Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze is benieuwd: "Wat gaan mensen doen? Sparen of juist wat leuks doen met de kinderen? Besteden ze aan het huis of aan een cursus? Helemaal wat ze zelf belangrijk vinden."

In totaal worden 300 Zaanse gezinnen betrokken bij het onderzoek, uit de wijken Poelenburg, Peldersveld, Zaandam-Zuid en Rosmolenwijk. "De gezinnen met kinderen, die verdienen extra aandacht", stelt wethouder Songül Mutluer. "Bij sommige gezinnen dekt hun bijstandsnorm de hoge kosten niet. Ze hebben kinderen, kleding, voeding en meer. We gaan deze doelgroep extra ondersteunen zodat ook de kinderen een betere toekomst kunnen hebben."

"Armoede gaat vaak over van generatie op generatie. Als je die vicieuze cirkel wil doorbreken moet je nadenken over onorthodoxe maatregelen"

In het buitenland zijn de resultaten bemoedigend, geeft Stallen aan. Ze is dan ook niet bang dat het geld verkeerd besteed wordt. "In Amerika hebben ze een studie waarin ze mensen 500 dollar per maand gaven. Daar zien we dat het hele positieve effecten heeft. Mensen hebben minder angsten en depressies, voelen zich gezonder en hebben minder stress. Er is geen enkele aanwijzing dat het geen positief effect zou hebben."

Stress

Mutluer: "Ik ben heel benieuwd naar de resultaten van het onderzoek, ik hoop dat we hiermee kwetsbare gezinnen met kinderen in de toekomst beter kunnen ondersteunen. Mensen maken nu door stress hun post niet meer open, ze weten niet hoe ze de stap moeten maken om te werken. Soms werken ze zich in de schulden. Armoede gaat vaak over van generatie op generatie."

Bang voor negatieve reacties op het onderzoek is de wethouder niet. "Als je die vicieuze cirkel wil doorbreken moet je nadenken over onorthodoxe maatregelen. Dit is een bewezen maatregel. Ik ben benieuwd hoe dit gaat uitpakken in Zaanstad en hopelijk straks in heel Nederland. Ik geloof dat we er als samenleving straks meer baat bij hebben, niemand wil dat kinderen in armoede opgroeien."