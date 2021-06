Vermiste jongens teruggevonden in duingebied IJmuiden

De politie en de KRNM waren vanavond in het duingebied rond de wijk Zeewijk in IJmuiden bezig met een grootschalige zoektocht naar twee vermiste minderjarige jongens. De jongens zijn in gezonde toestand teruggevonden in het duingebied, bevestigt een politiewoordvoerder.

De jongens waren sinds vanochtend 10.30 uur vermist. Ze werden voor het laatst gezien op de school Het Molenduin in Driehuis. Dat bevestigde een politiewoordvoerder. "We gaan uit van een urgente vermissing, daarom hebben we groot ingezet. We hopen de jongens terug te vinden voordat het donker is."

Burgernetmelding

De politie verstuurde 21.20 uur een burgernetmelding waarin werd gemeld dat de jongens in het duingebied worden gezocht. In het duingebied werd door de bereden politie naar het duo gezocht. Vanuit de lucht speurde een helikopter mee.