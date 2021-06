Zorginstelling Omring herdenkt coronatijd: “Corona is gijzelingsdrama geweest”

Bij alle 34 instellingen van zorgorganisatie Omring werd gisteren tegelijkertijd stilgestaan bij de zware coronatijd die ze meegemaakt hebben. Met name tijdens de tweede golf vielen er harde klappen. Maar inmiddels zijn de instellingen twee maanden coronavrij. Dus voelde dit als het moment van herdenking, maar ook als een soort van bevrijding.

Bij zorginstelling Lindendael in Hoorn was zowel stilte voor de slachtoffers, als applaus voor het zorgpersoneel. Indra Dekker, die teamchef van de Covid19-afdeling was, beschreef de zware tijd: "Samen met iemand die corona had, en niet naar buiten mocht, de uitvaart van haar echtgenoot kijken op een iPad. Het gemis van familie en naasten. Het is voor iedereen meer dan hard en anders werken geweest.

Quote "We willen ons bevrijden uit het gijzelingsdrama dat corona is geweest" Joland Buwalda, Voorzitter raad van bestuur Omring

Voorzitter van de raad van bestuur Omring, Jolanda Buwalda, weet nog goed wanneer ze de ommekeer zag. "19 april, toen waren alle instellingen voor het eerst in een jaar besmettingsvrij." En ondanks dat corona nog niet voorbij is, vonden ze het bij de zorginstelling tijd voor een herdenking. "Vrijwel iedereen is gevaccineerd. En we willen ons bevrijden uit het gijzelingsdrama dat corona geweest is." Ook bewoonster Tiny Groot van het Hoornse Lindendael kijkt terug op een zware tijd, waarbij ze onder meer een tijd in quarantaine zat. Maar vooral was ze onder de indruk van het verplegend personeel en schreef daarom een gedicht dat ook werd voorgelezen. "Ze hebben het zwaar gehad, maar ze bleven doorgaan." Toekomst Aan het eind werd nog een kunstwerk onthuld van Petra Flach van Body Casting Nederland. Met daarop vier ineengeslagen handen van medewerkers en bewoners. Als symbool hoe iedereen de handen ineen sloeg. "Dit is een keerpunt. We herdenken, maar kijken ook naar de toekomst", aldus Tiny Groot.