'Superpomp 5' terug in Gemaal IJmuiden: noodpompen verdwijnen

Het Gemaal IJmuiden heeft de belangrijke 'superpomp 5' weer in bedrijf kunnen nemen. De zogeheten rotor van de elektrische motor moest worden gerepareerd. Nu de pomp terug is, kan de waterbeheerder beginnen met de afbouw van de noodpompen aan de Middensluis.

Om het werk van de beschadigde pomp op te vangen werden sinds augustus 2020 totaal 34 noodpompen ingezet bij de Kleine Sluis en Middensluis. Een zichtbaar flinke operatie op het sluizencomplex. De wirwar van buizen om het water de Noordzee in te kunnen pompen kon je vanuit het vliegtuig zien liggen.

De noodpompinstallatie bij de Kleine Sluis blijft voorlopig nog wel inzetbaar, omdat ook een andere vergelijkbare pomp (6) moet worden gerepareerd. Uit onderzoek bleek dat ook bij deze pomp de rotor was beschadigd. Pomp 6 wordt eind 2021 terug verwacht.

Het sluizencomplex in IJmuiden is van levensbelang voor het waterbeheer in Nederland. Normaliter pompen zes gigantische 'superpompen' zo'n 260.000 liter water per seconde de Noordzee in.

200 draaiuren

De tijdelijke noodpompen hebben volgens Rijkswaterstaat in het 'stormseizoen' zo'n 200 uur gedraaid.

In augustus 2020 maakte NH Nieuws de onderstaande reportage: