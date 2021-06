AZ houdt Jordy Clasie voor de komende jaren aan boord

Jordy Clasie heeft zijn handtekening onder een nieuw contract bij AZ gezet. De verdedigende middenvelder had een aflopende verbintenis die met drie jaar is verlengd.

Directeur voetbalzaken Max Huiberts erkent dat Clasie de afgelopen twee jaar door blessureleed te weinig aan spelen is toegekomen. "Jordy heeft wat pech gehad, maar je ziet aan alles dat hij zich heeft voorgenomen fit aan de voorbereiding te starten. Jordy is een speler met heel veel kwaliteit die weet wat er gevraagd wordt in de top."

Clasie kwam ook zeventien keer voor Oranje uit. Zijn laatste interland was in het najaar van 2016. Oranje versloeg in De Kuip Wit-Rusland met 4-1 en Clasie verving in de 79ste minuut Kevin Strootman.

Donderdag is de eerste training van AZ ter voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen.