67 nieuwe coronabesmettingen in West-Friesland, Stede Broec een week zonder

Het aantal mensen in West-Friesland dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is sterk gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

In de afgelopen twee weken werden 67 mensen positief getest op het coronavirus. In deze periode belandde niemand in het ziekenhuis door het virus en overleed ook niemand aan de gevolgen van corona. In de twee weken hiervoor werden 262 mensen positief getest.

De gemeente Hoorn kende de afgelopen twee weken het meeste aantal besmettingen. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen twee weken 53,2 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat daar de afgelopen twee weken 39 mensen positief zijn getest. In de periode daarvoor waren dit er 70.

In de gemeenten Drechterland en Opmeer werden in de afgelopen twee weken het minste aantal positieve testen gemeld. Beide gemeentes hadden één positief geteste inwoner. In de twee weken hier voor telde Opmeer negen nieuwe besmettingen en Drechterland 27.

Als er alleen wordt gekeken naar de cijfers van afgelopen week, van 16 juni tot en met 22 juni, dan is Stede Broec de enige gemeente in West-Friesland waar er geen nieuwe besmetting heeft plaatsgevonden.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: