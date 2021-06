Haarlemse taxicentrales klaar voor komend weekend: “Iedereen staat te springen”

Taxichauffeurs in Haarlem kijken uit naar aankomend weekend. Vanaf zaterdag worden de coronamaatregelen verder versoepeld wat betekent dat onder andere de nachtclubs weer open mogen. De horeca is een belangrijke inkomstenbron voor veel taxibedrijven en dat hebben zij het afgelopen jaar gemerkt.

Taxichauffeur Reza Biseswar verwacht dat het dit weekend losgaat. “Dit is het moment voor de taxibranche om weer te beginnen”, zegt hij. “Alles is verwant aan de horeca. De periode dat restaurants en kroegen gesloten waren, heeft een grote impact op ons gehad. Over die hele periode hebben we een omzetverlies van tachtig procent gemaakt. Iedereen staat te springen om weer te kunnen beginnen.”

Ook Jimmy Jaggoe, eigenaar van een taxicentrale in Haarlem, heeft het afgelopen jaar minder ritten gehad dan normaal. “Wij regelen voornamelijk zakelijk vervoer. Bijvoorbeeld voor trouwerijen. Veel bruiloften zijn het afgelopen jaar uitgesteld naar de aankomende maanden. We merken dat er steeds meer aanvragen binnendruppelen en dat zal alleen nog maar aantrekken", aldus Jaggoe.

'Wij vingen de klappen'

Bij de taxicentrale van Moufdi Ezra zijn ze er al klaar voor. “We hebben er veel zin in", zegt hij. Sinds de restaurants en strandtenten weer open zijn, merkt hij dat het de vraag naar taxiritjes aantrekt. “Maar we hebben ook veel jeugdige klanten die uitgaan. Toen de clubs dicht moesten, vingen wij daar ook de klappen van. Gelukkig hebben we ons staande weten te houden en komen er leuke dingen aan", zegt Ezra enthousiast. "Daar zijn we blij mee.”