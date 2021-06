Oud papier ophalen door Gooise verenigingen stopt, clubs lopen duizenden euro's mis

De miljoenen hoopt de GAD onder meer te besparen door het oud papier zelf op te gaan halen. Het ophalen wordt dan gekoppeld aan het ophalen van andere soorten afval, wat een hoop geld scheelt. Daar komt nog eens bovenop dat er volgens de GAD nu ook nadelen kleven aan het ophalen van oud papier door verenigingen. Dat gebeurt onder meer 's avonds en 's weekends - wat duurder is - en het is voor veel verenigingen steeds lastiger om het oud papier goed georganiseerd op te kunnen halen.

Het stoppen met het ophalen van oud papier ligt wel gevoelig, beseft ook de GAD. De afvalverwerker noemt het ophalen van oud papier door verenigingen 'erg waardevol' en begrijpt dat de opbrengsten daarvan erg belangrijk zijn voor verenigingen. Alle verenigingen samen halen elk jaar voor zo'n 250.000 euro aan oud papier op. Per club loopt dat bedrag op tot zo'n 10.000 euro.

Veel onrust

Het nieuws zorgt dan ook voor onrust bij de verenigingen zelf. De GAD zegt dat te begrijpen. "Ook snappen we dat de verenigingen zich zorgen maken over de financiële consequenties van dit voorstel. Zij hebben immers in hun begroting ook rekening gehouden met het bedrag dat zij hiervoor ontvangen", aldus de GAD.

De GAD zegt te willen kijken hoe het met alternatieven verenigingen tegemoet kan komen. "We willen met zorg voor de verenigingen kijken naar verschillende opties tot bezuinigen", zo laat het weten. De GAD denkt onder meer aan een afbouwregeling van vijf jaar of de inzet van verenigingen bij andere werkzaamheden, zoals het ruimen van zwerfvuil of het inzamelen van oude elektrische apparaten.

Het bezuinigingsplan van de GAD moet nog worden besproken door de regionale gemeenteraden.