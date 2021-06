Hoge nood? Politiek wil dat ondernemers in Medemblik toiletten openstellen

Hoge nood is niet alleen lastig, maar een ernstig probleem voor mensen met darmproblemen of incontinentie, stelt fractievoorzitter Silva Visser van de ChristenUnie in Medemblik. Zeven politieke partijen doen een oproep aan ondernemers en horeca in de gemeente om hun toiletten openbaar te maken, nadat een motie in de raad het eerder niet haalde.

Het voorstel haalde net geen meerderheid en daarnaast zou de gemeente Medemblik er de financiële middelen niet voor hebben. Maar de politieke partijen laten het er niet bij zitten en richten hun oproep nu rechtstreeks aan de Medemblikse horeca en ondernemers. ChristenUnie, PWF, PW2010, BAMM, VVD, Groenlinks en Hart voor Medemblik willen dat ondernemers zich aanmelden bij de 'Hoge Nood-app', die op een kaartje laat zien welke toiletten er openbaar zijn.

Sociaal probleem

Volgens de initiatiefnemers is het niet bekend op welke plekken men in de gemeente Medemblik terecht kan. "Althans, nog niet. Wij vragen dan ook jullie aandacht voor dit sociale probleem en zijn op zoek naar bereidheid onder de ondernemers", aldus Silva Visser. Volgens Visser wordt het probleem onderschat. Ook vindt zij het onbegrijpelijk dat het in het buitenland vaak wel goed geregeld is. "In Amerika en ook andere landen is het heel normaal dat je naar een goed openbaar toilet kan. Het is onbegrijpelijk dat dat hier niet het geval is. Je zet mensen sociaal in een hoek neer."

Toch lijkt er al een voorzichtige start te zijn gemaakt, laat de Hoge Nood-app zien. Hoewel het aantal aangemelde openbare toiletten in Medemblik op twee handen te tellen is. Niet alleen mensen die om medische redenen sneller naar toilet moeten zijn erbij gebaat, zeggen de initiatiefnemers.

"Zestien maatschappelijke organisaties, waaronder de Toiletten Alliantie en de Maag Lever Darm Stichting, roepen de overheid op om snel meer toiletten te plaatsen, om zo met name fietsers, wandelaars en andere toeristen een sanitaire stop te gunnen. Vandaar dat wij dit initiatief van harte onder de aandacht willen brengen van ondernemers in de gemeente Medemblik", zegt Gerrit van Keulen die het initiatief coördineert.

De Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkeheid Medemblik en de partijen schrijven alle ondernemers en horeca aan per brief. Visser: "Streven is dat er - met name in stedelijk gebied- in elk geval elke 500 meter een toilet beschikbaar komt."