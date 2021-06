Voor het eerst in tien maanden geen coronabesmettingen in Oostzaan en de Beemster

Voor het eerst in tien maanden is er afgelopen week niemand besmet geraakt met het coronavirus in Oostzaan en de Beemster. Dat zorgt er mede voor dat het totale aantal nieuwe coronabesmettingen in Zaanstreek-Waterland opnieuw is gedaald. De afgelopen week raakten slechts 89 mensen besmet met het virus Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

Op dit moment geldt nog altijd het risiconiveau 'zeer ernstig' in de regio, maar het heeft er alle schijn van dat dit met de steeds verder dalende cijfers binnenkort verandert. Elke twee weken wordt er gekeken naar het risiconiveau en omdat Zaanstreek-Waterland een kleine regio is, wijzigt het risiconiveau snel.

Vier coronapatiënten in het ziekenhuis

In het Dijklander ziekenhuis zijn momenteel nog twee patiënten met het coronavirus. De coronapatiënten liggen op de verpleegafdeling. "Er liggen er nul op de intensive care", vertelt woordvoerder Ellen van Ruiten. "We zien dat het in de afgelopen periode rustiger is geworden en daar zijn we heel blij mee." In het Zaans Medisch Centrum is het aantal coronapatiënten stabiel: "We hebben gemiddeld twee patiënten met corona", vertelt woordvoerder Jolande van der Walle.



De tijdelijke testbus in Volendam is sinds vorige week gesloten. Het aantal mensen dat een coronatest laat doen is flink afgenomen. Er komt in het vissersdorp wel een 'prikbus', de GGD hoopt dat op deze manier meer Volendammers zich gaan laten vaccineren. Ook in de Zaanse wijk Poelenburg moet de bus ervoor zorgen dat meer inwoners een prik nemen.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: