Van 'bizar' tot 'terecht': wisselende reacties op eis voor doodslag 19-jarige Miriondy

Bijna een jaar nadat de 19-jarige Miriondy na een mislukte ripdeal door leeftijdsgenoot Lars V. werd doodgeschoten, was vandaag de inhoudelijke behandeling in de Haarlemse rechtbank. Een dag met emotionele toespraken en wisselende reacties op de 10 jaar onvoorwaardelijke celstraf die het Openbaar Ministerie (OM) eerder vandaag eiste.

Bij binnenkomst zit de 19-jarige verdachte al klaar voor de zitting. Licht voorovergebogen en met een trillend linkerbeen bereidt hij zich zichtbaar zenuwachtig voor. In de ogen van het Openbaar Ministerie is Hoofddorper Lars V. verantwoordelijk voor het doden van het slachtoffer.

Het slachtoffer bekent vandaag dan ook inderdaad, tijdens een worsteling, met een vuurwapen een kogel in Miriondy's borst te hebben geschoten. Een geplande ripdeal op de verdachte lijkt aanleiding zijn geweest voor de schietpartij.

Ripdeal

Miriondy zou samen met twee bekenden vanuit Amsterdam naar Hoofddorp zijn afgereisd om de verdachte, wonend aan de Opaallaan in het dorp, van zijn hasj te beroven. Verdachte Lars V. vertelt: "Na wat onderhandelingen kwam een onbekend persoon op mij afgelopen en heeft gevraagd: 'Fakka met die hasj?' (Hoe zit het met die hasj?, red) Hij pakte me vast en we raakten in een worsteling. Het was een kwestie van overleven", verklaart hij vandaag voor de rechtbank.

Het OM eiste een onvoorwaardelijke celstraf van tien jaar tegen de verdachte. Die eis is gebaseerd op doodslag, vuurwapenbezit en het bezitten van en handelen in softdrugs in juli 2020.

'Een bizarre strafeis'

Volgens advocaat Yassine Bouchikhi een bizarre strafeis: "Dit is gebaseerd op het volwassenenstrafrecht en uit meerdere onderzoeken van onder andere een psychiater, een psycholoog en de reclassering blijkt dat hier het jeugdstrafrecht moet worden toegepast", vertelt hij na de zitting. Volgens Bouchikhi is verdachte V. een jongen die een moeilijke jeugd heeft gehad: "En dan is dat nog heel zacht gezegd."

Louke Korfker, advocaat van de nabestaanden, gaat daar niet in mee: "Deze verdachte moet volgens het volwassenenstrafrecht worden berecht. Die 10 jaar cel is dan ook een volkomen terechte eis." Mocht de rechtbank het jeugdstrafrecht toepassen zal de Hoofddorper een minder hoge straf, maar wel een stuk meer begeleiding krijgen. Iets waar de maatschappij meer bij gebaat is volgens advocaat Bouchikhi.