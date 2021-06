Overlast door British School of Amsterdam: "Luidruchtige, stinkende bende"

Verkeerschaos, stank en gillende kinderen op de binnenspeelplaats. Het regent klachten na de opening van de British School of Amsterdam, net twee maanden geleden. Volgens buurtbewoners zorgt de school aan de Havenstraat voor veel overlast, en dat is precies waar ze van tevoren al bang voor waren.

Voor de British School is het een komen en gaan van auto's, fietsers en voetgangers. Verkeersregelaars proberen alles in goede banen te leiden bij de toch al drukke rotonde op de Amstelveenseweg. "Het is een luidruchtige, stinkende, drukke bende", zegt buurtbewoner Loek.

"De auto's rijden af en aan. Ze staan stil op het circuit. Er wordt dubbel geparkeerd." En dan is het nog een mooie, droge dag. Als het regent is de drukte voor de school nog erger. Financieel directeur van de British School of Amsterdam Bas van Haver geeft toe dat het af en toe chaos is. "De rotonde hier is een hoofdpijnpunt op zich. Dat punt delen we met de buren. En als school dragen we alleen maar bij aan die drukte. Maar daarom hebben we nu ook die verkeersregelaars."