Mooiste en bijzondere plekjes van Kolhorn vanaf nu te beluisteren: "Trots op het dorp"

Vrijwilligers van museum de Turfschuur in Kolhorn hebben tijdens de coronaperiode niet stilgezeten. Niet alleen is de tentoonstellingsruimte flink onder handen genomen, samen met de historische vereniging hebben ze drie audiotours dwars door het dorp gemaakt die de trots op Kolhorn 'nog meer moeten voeden'.

Het voormalige vissersdorp achter de Westfriese Omringdijk kan altijd al rekenen op een flinke schare bezoekers. Door het dorp wandelen toeristen zonder eigenlijk te weten wat ze zien. En daar moest verandering in komen, vonden ze bij het museum: "Bij heel veel plekken hoort een verhaal en mensen lopen daar klakkeloos langs en dat is eigenlijk jammer", zegt Aad de Booij van Het Turfschip.

Met geld van het Prins Bernhardcultuurfonds konden drie routes worden ontwikkeld met elk een eigen audiotour. "Je kunt deze QR-code scannen", legt De Booij aan twee toeristen uit bij de entree van het museum. "En dan kan je kiezen voor een korte, een middellange en een lange route."

Niet gluren

Het is niet de bedoeling dat Kolhorn meteen wordt overladen met toeristen. In de audiotour wordt daar ook voor gewaarschuwd. Het lijkt dan misschien een openluchtmuseum, dat is het zeker niet. Bezoekers wordt verzocht niet naar binnen te gluren bij de mensen.

"We hebben de tour wel meteen ook in het Duits en het Engels laten maken. We verwachten geen bussen Chinezen, Japanners of Amerikanen", zegt De Booij met een lach, "maar er komen regelmatig mensen uit andere landen en ook voor hen is het een mooie aanvulling op hun bezoek."