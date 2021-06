D-day voor Anja Schouten: hoe goed kent de nieuwe burgemeester haar stad Alkmaar?

De nieuwe burgemeester van Alkmaar Anja Schouten (52) wordt vanavond beëdigd en ze heeft er heel veel zin in. "Ik geloof niet in ieder voor zich, maar samen naar een oplossing kijken", zegt ze tegen NH Nieuws over haar 'bestuursstrategie' voor haar eerste termijn. Met een quiz testen we: hoe goed kent ze haar stad eigenlijk?

We spraken af bij het bureau aan het Mallegatsplein, waar de voormalig korpschef van politie Noord-Holland nog even afscheid nam van wat collega's. Met weemoed, zoals ze zelf zegt, kijkt ze terug op een mooie en roerige tijd bij de politie.

"Ik kijk er niet op terug. Ik was daar niet bij en zat thuis. Wat er die avond gebeurd is weet ik niet en zal ik waarschijnlijk nooit weten."

Van haar oude baan neemt ze één les in ieder geval mee naar haar geboortestad. "Dat je echte grote problemen nooit in je eentje kan oplossen. Natuurlijk staat bijvoorbeeld de politie er als het spannend wordt alleen voor, maar duurzaam oplossen doe je samen."

Wat merken de Alkmaarders ervan dat er een voormalig politiekorpschef aan het roer komt? "Ik hoop dat jullie merken dat we proactief dingen in de kiem kunnen smoren, omdat onze informatievoorziening goed is en niet repressief optreden, maar goed voorbereiden. Als het goed is merken jullie er als burgers dan niets van."

"Met de achtervolging in Broek in Waterland , de avondklokrellen en enorme vangsten door criminele berichtendienst EncroChat: was het een heel bijzonder jaar en chef zijn was bijzonder bij zo'n mooie club", aldus Schouten. "Het is heel gaaf om het uniform te dragen, maar ik vind het ook wel heel erg leuk om weer mijn eigen kleren uit te mogen zoeken."

In de afgelopen twee weken probeerde Schouten, die geboren is in Alkmaar, maar nu nog met haar gezin in Heerhugowaard woont, de stad vooral nóg beter te leren kennen. "Ik ben gaan fietsen in De Rijp, in de Schermer en in de wijken. Nu kenden mensen me nog niet en kon ik rustig kijken."

Ze heeft voor de komende periode geen uitgeschreven doelen of een actieplan. "Dat is heel bewust. Ik wil eerst goed kennismaken met de burgers, de raad, het college en goed kijken wat er nodig is."