Hilversumse zorgen over kamerverhuur aan gastarbeiders: "Geen Haagse toestanden'

Er moet een goed beeld komen van hoeveel arbeidsmigranten er in Hilversum onder erbarmelijke omstandigheden leven doordat ze met grote groepen illegaal in verloederde en verwaarloosde huizen wonen. Dat stelt de Hilversumse PvdA-fractie. De politieke partij heeft meerdere signalen dat dit in Hilversum ook speelt.

Dat de PvdA-fractie zorgen heeft over de illegale verhuur van woonruimte aan gastarbeiders heeft alles te maken met de grote brand in het Haagse Schilderskwartier, waar vorige maand het vuur zo snel om zich heen sloeg dat veertig huizen onbewoonbaar werden verklaard. Bij meerdere huizen was daar sprake van illegale kamerverhuur.

Er zouden ook signalen zijn dat er in Hilversum arbeidsmigranten onder slechte omstandigheden, met grote groepen, bij elkaar illegaal in huizen wonen. Bewoners van Hilversum-Oost hebben eerder al laten weten dat ze zien dat bepaalde huizen door meerdere mensen worden bewoond, soms als ze er niet eens voor bedoeld zijn. De partij spreekt van belabberde omstandigheden. "Met z’n tienen in een krappe etagewoning. Stapelbedden, oud sanitair, gammele troep. Soms in een oude schuur", somt men op.

Beter beeld

De Hilversumse PvdA-fractie heeft vragen gesteld over de huisvesting van arbeidsmigranten. De politieke partij wil van de burgemeester en wethouders weten welke signalen zij hebben gekregen over de aanwezigheid van illegale arbeidsmigranten in Hilversum. Ook wordt het college gevraagd aan te geven welk beeld het heeft van onverantwoorde huisvesting en illegale verhuur door huisjesmelkers aan gastarbeiders.

Zelf start de PvdA-fractie een meldpunt waar Hilversummers, die het vermoeden hebben dat huizen of andere panden in hun buurt illegaal worden verhuurd en door meerdere mensen worden bewoond, zich kunnen melden. "'Wat geeft het?', denkt u wellicht. Totdat u beseft hoe brandgevaarlijk zo’n pand is, en dat daar mensen dubbel worden uitgemolken. Door hun baas of uitzendbureau én door de huisjesmelker, die ene 'buurman' die u nog nooit heeft ontmoet", zo stelt de partij.

De partij hoopt met het meldpunt in kaart te kunnen brengen hoe groot het probleem van illegale verhuur en de uitbuiting van gastarbeiders in Hilversum is. De resultaten worden later gedeeld met burgemeester en wethouders.