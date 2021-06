Weer geen feestweek en harddraverij in Purmerend

Corona strooit weer roet in het eten van de harddraverij en de feestweek in Purmerend. De gemeente en het bestuur van de harddraverij denken dat de overheidsmaatregelen in september nog steeds van kracht zullen zijn en blazen het feest daarom af. Vooral het open karakter van de evenementen laat het niet toe.

"Het doet ons pijn om de feestweek en de kortebaan harddraverij dit jaar wederom te annuleren, maar de gezondheid van ons allen is en blijft nog steeds het belangrijkst", zegt de organisatie van de harddraverij en de Purmerend Marktstad. Ook burgemeester Don Bijl noemt het een 'moeilijke beslissing'.

Er is gekeken of het evenement verplaatst kon worden naar een locatie buiten de stad, op een afgesloten terrein met toegangscontrole. Maar dat is volgens de organisatie geen optie. "Dit zijn namelijk, vanuit traditie, openbare en vrij toegankelijke evenementen, waar in groten getalen mensen op af komen."

Daarnaast moeten leveranciers al vroeg weten waar ze aan toe zijn. Daarom lijkt het de verschillende organisaties beter om nu al aan te geven wat de plannen zijn. De organisaties gaan zich nu volledig richten op de feestweek en kortebaan harddraverij in 2022.

Vorige jaar ging de harddraverij ook al niet door. Het zou de 148e editie van het evenement zijn.