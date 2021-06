Café-eigenaren bedreigd vanwege vaccinatiebewijs voor voetbalavond

Café-eigenaren van Hèt Café in Wervershoof zijn uitgescholden en bedreigd omdat zij aankomende zondag een voetbalavond houden waar alleen mensen met een negatieve coronatest of vaccinatiebewijs welkom zijn. Eigenaar Joost Buis is enorm geschrokken van de aantijgingen waarin hij wordt uitgemaakt voor 'landverrader' om het 'buitensluiten en discrimineren van mensen.'

Het Café van Wervershoof afgelopen zomer tijdens de kermis - NH Nieuws

Nadat zij een oproep of Facebook hadden geplaatst, stroomden de negatieve reacties binnen. De eigenaren worden in de reacties onder meer uitgemaakt voor landverraders, NSB'ers, nazi's en beticht van het creëren van een medische apartheid tussen mensen die wel zijn gevaccineerd en de niet-gevaccineerden. Het merendeel van de mensen dat deze reacties plaatst, komt niet uit Wervershoof, zelfs niet uit West-Friesland. "Die reacties doen ons zeker wat. Vooral omdat we dit ook nog nooit meegemaakt hebben", vertelt eigenaar Joost Buis van Hèt Café. "We hebben niet alleen veel dreigende taal gezien in de reacties, maar ook in onze DM's [Direct Messages op Facebook, red] hebben we veel van dat soort reacties gekregen." De tekst gaat verder onder de video.

"Ik ben zelfs nog opgebeld door zo iemand, die mij wilde aangeven voor discriminatie...", gaat Joost verder. "Nadat ik met hem in discussie wilde gaan en probeerde uit te leggen waarom we dit organiseren, kwam dit niet tot hem door en begon hij te schreeuwen. Uiteindelijk werd ik uitgemaakt voor pannenkoek en werd de verbinding verbroken." Door de versoepelingen van de corona-maatregelen die de overheid heeft aangekondigd is het voor horeca-eigenaren mogelijk om vanaf zaterdagavond 22.00 uur hun zaken met volledige capaciteit te draaien, mits de bezoekers een vaccinatiebewijs of negatieve testuitslag kunnen tonen. Anders blijft de anderhalvemeterregel van toepassing. Kleine ruimte "Wij hebben een redelijk klein café. Als wij alles op anderhalve meter willen doen, dan kunnen wij maximaal 50 gasten ontvangen in ons café", legt Joost uit. "Nu kunnen er maximaal 250 gasten naar binnen, als zij dat bewijs hebben. Na zo lang dicht te zijn geweest snakken we weer naar wat reuring. We willen weer een volle tent en iedereen blij kunnen maken in ons café. Daar is het ons om te doen!" Hèt Café van Wervershoof is door de coronamaatregelen bijna zestien maanden gedeeltelijk of helemaal gesloten geweest. Hoewel er volgens Joost 'wel wat vet op de botten zit', is het voor de eigenaren af en toe billenknijpen geweest om te weten of ze hun zaak draaiende konden houden.

Quote "Wij willen er voor iedereen zijn. Of je nu wel of niet gevaccineerd bent" joost buis, eigenaar hèt café van wervershoof

Joost legt uit dat het café er zelf niet voor zou kiezen om alleen mensen toe te laten die een bewijs kunnen tonen dat zij getest of gevaccineerd zijn. Maar door de maatregelen die de overheid heeft opgelegd in verband met het coronavirus is dit voor hen de enige manier om vanaf zaterdagavond een volle kroeg te krijgen. "Wij weten heel goed waar wij mee bezig zijn", zegt Joost. "En wij willen er voor iedereen zijn. Wel of niet gevaccineerd, wij respecteren iedereen en de keuze die zij daarin maken. Dit gaat om een eenmalig evenement, waarbij de mensen nou eenmaal dat bewijs moeten tonen om naar binnen te kunnen. Op andere dagen kunnen mensen zo naar binnen stappen." Het is commercieel gezien ook niet aantrekkelijk om een andere keuze te maken, legt Joost uit, omdat zij zo een hoop klanten en daarmee ook inkomsten missen. "We hopen dat deze maatregel tijdelijk is en we binnenkort iedereen weer gewoon kunnen ontvangen zoals dat voor de coronapandemie gebeurde."