'Crimineel Iliass K. verklaart uitvoerig over mede-verdachten onderwereldoorlog'

De 33-jarige Amsterdamse crimineel Iliass K., tegen wie onlangs levenslang is geëist, heeft recent 'meerdere verklaringen' afgelegd over liquidaties uit de Amsterdamse onderwereld. Volgens justitie heeft K. belastend verklaard over medeverdachten en andere personen uit het criminele milieu.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste levenslang tegen Iliass K. voor het aansturen van drie moorden en het beramen van twee moordaanslagen. Na die strafeis besloot K. toch te gaan praten.

Het draait om de moorden op Alex Gillis in Zaandam, de moord op de onschuldige Stefan Regalo Eggermont, die voor een crimineel werd aangezien omdat hij toevallig in dezelfde soort auto reed, de liquidatie van Massod Amin Hosseini in Amsterdam Osdorp en de liquidatie van Anass El Ajjoudi in de Diamantbuurt in Amsterdam Zuid.

Belastende verklaringen

In de verklaringen die K. heeft afgelegd, praat hij over zijn eigen rol die - volgens K. zelf - minder groot is dan justitie beweert, zo meldt Het Parool. Ook belast hij in de verklaringen enkele medeverdachten. Zo verklaart Iliass K. dat hij na de moord op Alex Gillis, samen met een medeverdachte, naar Gökhan C. was gereden.

Bij die gelegenheid zou Gökhan C. hebben gezegd: "Wij hebben hem net doodgeschoten". Die verklaring zou voor C. belastend zijn, omdat hij tijdens de rechtszaak zei: "moorden plegen is niet mijn vak". Over een andere verdachte beweert K. nu dat hij wapens zou hebben geregeld. Het OM vroeg onlangs nog vrijspraak voor deze man.

Relevant

Justitie heeft de rechtbank gevraagd om de zaken van alle verdachten aan te houden tot 30 augustus, de dag waarop eigenlijk uitspraak zou worden gedaan. "De verklaringen zijn relevant voor de beoordeling van de strafzaken van alle verdachten in onderzoek", aldus de officier van justitie.