Hereniging van geteisterde zwanenfamilie in Enkhuizen laat je hart smelten

Waarschijnlijk heeft een bacterie in het water een zwanenfamilie uit Enkhuizen flink te pakken gekregen. De zeven pulletjes van de twee buurtzwanen lieten stuk voor stuk hun koppie hangen. In de storm van afgelopen vrijdag kwamen buren in actie om de zwanen te redden. Slechts twee pulletjes hebben de ziekte overleefd en zijn gisteren samen met hun moeder herenigd bij de vader zwaan, wat ontroerende beelden opleverde.

Foto's: Lizet op 't Hoog

"Het begon allemaal vrijdagochtend", vertelt Lizet op 't Hoog, die in de buurt woont. "Ik tel er zes en denk: hè, er is er eentje weg. En eentje lag met z'n koppie op z'n rug. Dat was gewoon een soort rubberbootje. Kak, waar is die ander? We hebben gelijk gebeld naar de dierenambulance." De buren wisten niet dat de dierenambulance die dag al in de buurt was geweest. "Twee jongens hadden een babyzwaan uit het water gered die aan het verdrinken was", vertelt Katinka, die samen met haar vader Arie de Dierenambulance West-Friesland runt. "Daarna kwam een melding om de hoek en vervolgens nog een melding. Dat waren signalen dat er iets niet in orde was." Buren helpen - tijdens de storm van vrijdagavond - de dierenambulance om de zwanen te vangen. Dat lukt, behalve vader, die zich niet in het net liet jagen. De zwanen vertrekken naar wildopvang Bonte Piet in Midwoud, waar ze kunnen aansterken.

Zwanenfamilie uit Enkhuizen wordt weer herenigd. - NH Nieuws

Beheerder Marije de Wit van de Bonte Piet vertelt dat een aantal pulletjes vrij snel kwamen te overlijden. Ze denkt dat de dieren last hadden van botulisme. "Dat is een bacterie die voorkomt in stilstaand water en vaak ontstaat bij hitte", legt Marije uit. "Het geeft verlammingsverschijnselen en tast de spieren aan. Botulisme komt vaker voor deze tijd van het jaar." Vijf van de zeven jongen hebben het niet overleefd. De andere twee zijn samen met hun moeder weer teruggeplaatst bij vader zwaan. Dat gebeurde gisteren, in de video hierboven kun je die feel-good beelden terugzien. Geen brood Volgens buurvrouw Lizet worden de zwanen goed in de gaten gehouden door de buurt. De wildopvang heeft speciaal voer meegegeven en adviseert om geen brood te geven. "We willen het voer met de hele buurt gaan inkopen", vertelt Lizet, die heel blij is met alle hulp vanuit de buurt en de dierenambulance. De video van de zwanenhereniging deelde ze in de facebookgroep voor Enkhuizers en die is honderden keren aangeklikt. "De teller blijft gewoon oplopen", zegt Lizet enthousiast. En daar weet ze wel raad mee: "Als iedereen die dit berichtje liket nu even een euro geeft aan de dierenambulance, dan kunnen die weer even vooruit."

Lees ook Play West-Friesland Dierenambulance redt kat onder motorkap vandaan op N506 in Hoorn