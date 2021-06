Tour-karavaan vertrekt zonder Niki Terpstra

Voor het tweede opeenvolgende jaar slaat Niki Terpstra uit Bergen de Tour de France over. Zijn ploeg TotalEnergies heeft de 37-jarige wielrenner niet opgenomen in de achtkoppige selectie.

Vorig jaar ontbrak Terpstra omdat hij na een zware val onvoldoende hersteld was om de Ronde van Frankrijk te kunnen rijden. In totaal reed hij de Tour acht keer. Zijn beste klassering noteerde hij in 2014 toen Terpstra als nummer 94 van het eindklassement in Parijs over de finish kwam.

Vorige week hoorde een andere Noord-Hollandse coureur, Ramon Sinkeldam, van zijn ploeg Groupama-FDJ dat hij evenmin de Tour mag rijden.

Komende zaterdag vertrekt de Tour-karavaan vanuit Brest.