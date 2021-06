Koopwoningen sinds vorig jaar opnieuw in prijs gestegen

Koophuizen zijn opnieuw duurder geworden dan vorig jaar. In mei zijn woningen 12,9 procent duurder geworden dan in dezelfde maand vorig jaar. Het gaat om de grootste stijging sinds april 2001.

Dat meldt het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) dinsdag. Het CBS heeft hierbij gekeken naar bestaande koopwoningen en niet naar nieuwbouw.

In juni 2013 bereikten de prijzen van koopwoningen een dieptepunt, maar sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In vergelijking met het dieptepunt in 2013 waren de prijzen in mei dit jaar 66,8 procent hoger.

Meer verkoop

In april werd bekend dat in Amsterdam in het eerste kwartaal van 2021 ook meer woningen zijn verkocht. In het eerste kwartaal steeg het aantal verkochte woningen met 32 procent ten opzichte van een jaar geleden.

Deze stijging komt onder meer door de wijziging in de overdrachtsbelasting. Kopers die jonger zijn dan 35 hoeven die belasting sinds januari niet meer te betalen. Sinds april geldt dat alleen voor huizen onder de vier ton. Ook in omliggende gemeentes steeg het aantal verkochte woningen het afgelopen jaar flink.