Dierenambulance redt kat onder motorkap vandaan op N506 in Hoorn

De politie en Dierenambulance Hoorn hebben vannacht op de Provinciale weg (N506) in Hoorn een acht maanden oude kat gered die onder de motorkap van een auto was gevlucht. Het dier werd door een bestuurder gevonden op de weg, waarna het onder de motorkap van zijn auto vluchtte en vast kwam te zitten.

"Het is ons gelukt om de kat eruit te halen, maar niet op een heel nette manier", aldus Perrier. "Het katje was zelf gewond geraakt en was zo stressvol, dat we het dier er snel uit moesten halen."

Een buurtbewoner die 's nachts langs de reddingsoperatie liep had dat gereedschap wel in huis en bracht het naar de medewerkers van de dierenambulance. De eigenaar van de auto kon na de reddingsoperatie zijn weg vervolgen.

"Tegenwoordig met nieuwe auto's zitten er vaak veel kappen op ter bescherming van bepaalde onderdelen", legt hij uit. "En die zijn dan ook nog eens per merk verschillend. Het zou voor ons te veel ruimte in beslag nemen om al dat gereedschap bij ons te hebben voor die enkele keer dat het voorkomt."

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]