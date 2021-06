De Peiling: Politiek hoort niet op het voetbalveld

DJ Joost van Bellen roept het Nederlands elftal op om aanstaande zondag tijdens de achtste finale in Boedapest een regenboogband te dragen. Hongarije voerde recent een anti-homowet in om jongeren 'te willen beschermen tegen informatie over homoseksualiteit en geslachtsverandering'. Volgens van Bellen kan het elftal met de band solidariteit tonen met de LHBTIQ+-gemeenschap in het land. Vind jij het voetbalveld een geschikte plek om een politieke statement te maken? Of hoort de politiek niet thuis op het voetbalveld?