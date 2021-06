Kroegen staan voor de vraag: open met negatieve testen of op anderhalve meter?

Vanaf zaterdag mag het weer: dampende kroegen en feestende mensen. De coronaregels worden dan namelijk verder versoepeld. Toch moeten bars zich nog wel aan regels houden, het is óf anderhalve meter afstand houden óf werken met negatieve coronatesten. Dat laatste is precies waar veel kroegeigenaren bezwaar tegen hebben: "Zo blijf je een drempel houden en dat wil ik niet."

Café De Koning is ontzettend blij zijn met de versoepelingen. In deze bar is niet alleen een lange toog, maar ook genoeg ruimte om tot in de late uurtjes te dansen. Een van de drie eigenaren is Daan Boerdonk. Hij kijkt ontzettend uit naar een volle tent.

"De doelgroep hier is van 18 tot ongeveer 22 jaar oud. Van wat ik zie op sociale media heeft die groep het er zeker voor over om zich te laten testen. Er heerst echt 'knaldrang' om weer los te kunnen gaan."

Verderop is de Smedestraat, die wordt gezien als de Uitgangsstraat van Haarlem. Toch staan de kroegen hier minder te springen om helemaal open te kunnen als mensen een negatieve coronatest laten zien."Ik draai op dit moment best wel goed. Als we hier zouden controleren op een negatieve test dan wordt het anders. Misschien staat er dan maar een mannetje of drie voor de deur", zegt Joost Rijmenam van bar de Stiels.

