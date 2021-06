DJ's treden op in vaccinatielocatie RAI: "Voeding voor de ziel"

Iedereen die vandaag een coronavaccinatie kwam halen in de RAI, werd verrast in de wachtruimte. Om het kwartier wachten na de prik wat aangenamer te maken, stonden daar twee DJ's twaalf uur lang te draaien.

De DJ's hebben ook het doel om meer jongeren te trekken. "De echte jongeren gaan nu komen en als ze er lucht van krijgen dat dit gaande is, dan wordt het hopelijk zo'n dit wil ik niet missen gevalletje", zegt Melvin Angelovski, coördinator van de vaccinatiestraat.

De mensen die zich lieten prikken konden het waarderen. "Muziek is altijd fijn, het is net als voeding voor de ziel", vond een van hen. Een ander: "Ik werk zelf in de culturele sector, dus ik kan het alleen maar toejuichen."

De DJ's staan er voor nu alleen vandaag, maar de GGD is van plan om op andere locaties en andere momenten ook muziek te laten horen.