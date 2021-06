Basisdebuut Gravenberch in Oranje, ook Malen begint tegen Noord-Macedonië

De net 19-jarige Amsterdammer kwam tot op heden tot zes invalbeurten bij het Nederlands elftal. Bondscoach Frank de Boer kiest ook voor Donyell Malen boven Wout Weghorst. De oud-AZ-spits zit wel op de bank. Dat geldt niet voor De Roon en AZ-verdediger Owen Wijndal. Zij nemen plaats op de tribune.

De overige negen namen zijn dezelfde als in het EK-duel tegen Oostenrijk. Oranje is na de overwinningen op Oekraïne en Oostenrijk al zeker van de winst in groep C.

Opstelling Nederland: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt; Gravenberch, Wijnaldum, De Jong; Malen en Depay