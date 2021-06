En wéér stonden Zandvoortse straten blank: "Is al 80 jaar zo, gemeente moet nu iets doen"

Een stratenmaker is een kleine sinkhole aan het dichten en kleedjes hangen te drogen aan de Zandvoortse Kanaalweg en de Koningstraat. Vrijdagavond waren de pittoreske straatjes na een enorme hoosbui in kolkende rivieren veranderd. De bewoners kunnen voor de zoveelste keer dagenlang schoonmaken en alles laten opdrogen, in de hoop dat dit toch écht de laatste keer was. Daar hebben ze naast de weergoden ook de gemeente voor nodig.

Beide straten liggen in 'een kom', dus bij hevige regenval staat het al gauw blank. Ook vrijdagavond was het weer raak. Bewoners filmden hoe het water razendsnel steeg en via alle kanten hun huizen binnen kwam lopen.

Grote wateroverlast in Zandvoort na hevige regenbuien - R. Halderman

"Ik heb gelukkig een betonnen vloer, dus het valt bij mij wel mee", vertelt een bewoonster. "Maar als je laminaat hebt liggen, dan gaat het bollen en heb je wel een probleem." Tegen wil en dank gewend De Zandvoorters halen hun schouders een beetje op als het over de overstromingen gaat. Eens in de tijd is het raak, ze zijn er tegen wil en dank gewend aangeraakt. "Toen mijn ouders hier nog woonden, gebeurde het al. Het is al tachtig jaar zo, maar de gemeente moet er nu toch iets op gaan verzinnen," vertelt een buurtbewoner. De laatste keer dat 'de kom van Zandvoort' vol liep met regenwater was in oktober 2019. Buurtbewoners vonden destijds dat het bergbezinkbassin aan de Prinsesseweg, waar rioolwater kan worden opgevangen bij hevige neerslag, te laat werd opengezet door de instanties. Zo zag de regenval er in 2019 uit, tekst gaat door onder de video:

Zandvoort maakt de schade op na enorme hoosbui - NH Nieuws