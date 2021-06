Wendy verloor jaar geleden haar zoon door schietpartij: "Hij werd niet meer wakker"

"Hij lachte altijd, was sportief en heel lief", vertelt Wendy Leuteria uit Amsterdam. Ruim een jaar geleden werd haar 19-jarige zoon Miriondy in de Hoofddorpse wijk Graan voor Visch doodgeschoten. De verdachte van die schietpartij staat vandaag voor de rechter. Voor Wendy is het een emotionele dag. Tegen NH Nieuws vertelt ze hoe ze het afgelopen jaar heeft beleefd.

Miriondy werd begin juli vorig jaar op klaarlichte dag doodgeschoten. Het gebeurde destijds voor een complex waar voornamelijk studenten en starters wonen.

Ketting

Miriondy's moeder ontdekte pas later dat haar zoon het slachtoffer was van de schietpartij. "Nadat hij 's avonds niet thuiskwam heb ik zijn vriendin gebeld, maar zij wist ook niet waar hij was", vertelt ze. "Al snel hebben we de politie gebeld en zij lieten mij een foto zien van een ketting. Een ketting waarvan ik wist dat die van hem was. Uiteindelijk moesten we afscheid nemen. Ik zag hem toen liggen (..), hij sliep en werd niet meer wakker."

De aanleiding voor de schietpartij zou een mislukte drugsdeal zijn, zo denkt het Openbaar Ministerie. Toch kan de moeder van het slachtoffer maar moeilijk geloven dat haar zoon daarbij betrokken was. "Honderd procent zeker van niet", zegt ze.

Ophef

Het incident zorgde destijds niet meteen voor ophef in de wijk. Omwonenden reageren niet verbaasd: "Angstig was ik niet, want hoe hard het ook klinkt: er gebeurt hier wel vaker wat", vertelde een vrouw.

Die dag worden al snel meerdere verdachten aangehouden. Meteen wordt een 20-jarige Amsterdammer opgepakt, vier dagen later nog twee 19-jarige jongens.

Twee weken later wordt er nog een 19-jarige Hoofddorper gepakt. Deze jongen wordt door justitie verantwoordelijk gehouden voor de dodelijke schietpartij en moet zich vandaag voor de rechter verantwoorden. Het Openbaar Ministerie komt vandaag met een strafeis tegen de verdachte, twee weken later volgt een uitspraak in de zaak.