Noord-Holland NL V Studenten bezorgen ouderen virtueel fietsuitje

Wat begon als een idee voor een studieproject, is uitgegroeid tot een eigen bedrijf. Tymo, Giovanni en Jerry zijn schoolvrienden, maar sinds kort ook collega's bij hun eigen bedrijf. Met virtual reality willen zij de eenzaamheid bij ouderen aanpakken.

Virtual Reality - NH/marc ruyg

Met een speciale bril op wanen de ouderen zich tijdelijk in een andere wereld. Zij zien beelden van een dorp of stad en krijgen van een 'gids' op een fiets uitleg van de omgeving. Soms leidt dat volgens Tymo tot bijzondere momenten. "Nog voordat we iets uit konden leggen riep een man: 'Hè hier woonden mijn schoonouders, en hier heb ik gewandeld met mijn vrouw". De man in een verzorgingshuis in Den Haag, zag een filmpje over Bergen waar hij vroeger gewoond had. De jongens maken de filmpjes zelf en Giovanni vindt dat nog steeds het leukste onderdeel van het werk. "Één van ons leert een script uit het hoofd", zo legt Tymo uit. "De ander zet een helm met een camera op zijn hoofd en dan gaan we een route fietsen". De beelden met commentaar worden uiteindelijk afgespeeld op speciale virtual reality-brillen. Tekst gaat door onder de foto

Virtual Reality tour - NH/marcruyg

De ouderen zitten met de bril op op een hometrainer en 'fietsen' met de gids mee. Het is een bijzonder gezicht maar de ouderen vinden het prachtig, en bewegen ook nog. "Soms vinden ze het eng om de bril op te zetten, maar als er één schaap over de dam is, volgen er snel meer", is de ervaring van de jonge ondernemers. Voor de voormalige studenten is het soms wennen dat ze inmiddels samen een bedrijf hebben. Om het professioneel aan te pakken moet er gewoon hard gewerkt worden. Maar op vrijdagmiddag zijn Jerry, Giovanni en Tymo weer gewoon 'schoolmaten' en drinken ze samen een biertje.